СЕГОДНЯ 12:56 2019-07-29T12:56:31+03:00

В посёлке «Солнечный» ремонтируют спорткомлекс, где принимали Хабиба Нурмагомедова. Фото с блога "Глава в района Андрей Трубецкой" в соцсети ВКонтакте

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В спортивном комплексе «Атлант» посёлка Солнечный стартовал капитальный ремонт. По словам главы Сургутского района Андрея Трубецкого, Туже заменена кровля и заканчивают чистовую отделку внутренних помещений.

Отмечается, то объект для Солнечного и для района важный. Там каждый год проходят около 300 мероприятий. Именно в «Атланте» проходила встреча с действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. На встречу с борцом пришло порядка тысячи человек.

Добавим, что реконструкция спортобъектов даёт свои результаты. В 2015 году спортом в районе занимались 24 тысячи человек, в 2018 уже 54 тысячи.

ИСТОЧНИК KP.RU