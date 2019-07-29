2019-07-29T12:56:31+03:00
Общество

В посёлке «Солнечный» ремонтируют спорткомлекс, где принимали Хабиба Нурмагомедова

Реконструкция позволит вмещать большее количество посетителей
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В посёлке «Солнечный» ремонтируют спорткомлекс, где принимали Хабиба Нурмагомедова. Фото с блога "Глава в района Андрей Трубецкой" в соцсети ВКонтактеВ посёлке «Солнечный» ремонтируют спорткомлекс, где принимали Хабиба Нурмагомедова. Фото с блога "Глава в района Андрей Трубецкой" в соцсети ВКонтакте
Изменить размер текста:

В спортивном комплексе «Атлант» посёлка Солнечный стартовал капитальный ремонт. По словам главы Сургутского района Андрея Трубецкого, Туже заменена кровля и заканчивают чистовую отделку внутренних помещений.

Отмечается, то объект для Солнечного и для района важный. Там каждый год проходят около 300 мероприятий. Именно в «Атланте» проходила встреча с действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. На встречу с борцом пришло порядка тысячи человек.

Добавим, что реконструкция спортобъектов даёт свои результаты. В 2015 году спортом в районе занимались 24 тысячи человек, в 2018 уже 54 тысячи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24