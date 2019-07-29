СЕГОДНЯ 12:41 2019-07-29T12:41:39+03:00

Югорские спортсмены заняли весь пьедестал на Чемпионате и Первенстве России по летнему биатлону. Фото с сайта pixabay.com

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Накануне завершились Чемпионат и Первенство России по летнему биатлону, по итогам которых был сформирован состав национальной команды на Чемпионат и Первенство мира.

По информации депармента физической культуры и спорта Югры, Ханты-Мансийский автономный округ представляли Иванов Дмитрий (Нягань), Сучилов Семен (Нижневартовск), Волков Алексей (Ханты-Мансийск), Филимонов Вадим (Ханты-Мансийск), Пащенко Петр (Нижневартовск), Овсянников Антон (Нижневартовск), Гаврилова Владислава (Ханты-Мансийск), Терехова Анна (Ханты-Мансийск). В субботу 27 июля в супер спринте у мужчин Пащенко Петр завоевал бронзовую медаль. На следующий день югорские биатлонисты пополнили копилку автономного округа сразу тремя наградами.

В масстарте у мужчин на вершину пьедестала поднялся Сучилов Семен, следом за ним к финишу пришел Филимонов Вадим, замкнул тройку лидеров Пащенко Петр.

Среди юниоров в шестерку лучших в масстарте вошел Овсянников Антон, который финишировал пятым. Кроме того, тренерский штаб СБР назвал предварительный состав на Чемпионат мира по летнейму биатлону, который пройдет с 23 по 15 августа В Раубичах (Белоруссия). По итогам отборочных стартов в Тюмени в состав национальной сборной вошли югорчане Петр Пащенко, Семен Сучилов, Вадим Филимонов и Владислава Гаврилова.

ИСТОЧНИК KP.RU