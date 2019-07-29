Знакомый уголовник подло воспользовался сном вартовчанина и угнал авто

СЕГОДНЯ 12:31 2019-07-29T12:34:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Автоинспекторы Нижневартовска на автодороге «Нижневартовск – Радужный» остановили автомобиль «Шевроле Нива» под управлением 30-летнего нетрезвого водителя.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, полицейские уже знали о том, что автомобиль был угнан накануне с территории дач «Голубое озеро».

Владелец автомобиля сообщил, что накануне к нему в гости приехал мужчина, с которым он познакомился несколько дней назад. После того, как хозяин лег спать, гость без спроса воспользовался его автомобилем и поехал кататься по городу.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Угон».

Кроме этого, в отношении задержанного составлен административный протокол за нетрезвое вождение

Установлено, что фигурант дела официально не трудоустроен и ранее был судим.

ИСТОЧНИК KP.RU