В Югре обсуждают способы реализации нацпроекта «Демография»
Накануне в Сургуте состоялась двухдневная стратегическая сессия по реализации региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Старшее поколение», входящих в портфель проектов «Демография». В ней приняли участие около 200 специалистов.
В первый день участники демонстрировали программы социально-оздоровительной направленности, которые реализуются в Югре. Работа второго дня прошла в формате группового тренинга «Знаю. Участвую. Предлагаю».
Основной упор был направлен на выработку креативных, нестандартных механизмов и форм работы всех участников, которые были публично продемонстрированы лидерами команд.
По окончании стратегической сессии принято решение о проведении подобных мероприятий во всех муниципальных образованиях автономного округа в сентябре 2019 года с целью погружения в реализацию национального проекта «Демография» всех участников.
ИСТОЧНИК KP.RU