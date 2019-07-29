В Югре обсуждают способы реализации нацпроекта «Демография»

СЕГОДНЯ 12:25 2019-07-29T12:25:53+03:00

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Накануне в Сургуте состоялась двухдневная стратегическая сессия по реализации региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Старшее поколение», входящих в портфель проектов «Демография». В ней приняли участие около 200 специалистов.

В первый день участники демонстрировали программы социально-оздоровительной направленности, которые реализуются в Югре. Работа второго дня прошла в формате группового тренинга «Знаю. Участвую. Предлагаю».

Основной упор был направлен на выработку креативных, нестандартных механизмов и форм работы всех участников, которые были публично продемонстрированы лидерами команд.

По окончании стратегической сессии принято решение о проведении подобных мероприятий во всех муниципальных образованиях автономного округа в сентябре 2019 года с целью погружения в реализацию национального проекта «Демография» всех участников.

ИСТОЧНИК KP.RU