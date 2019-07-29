2019-07-29T11:57:02+03:00
Общество

Югра поставила рекорд по стобалльникам в ЕГЭ

с каждым годом показатели югорских школьников становятся выше
Алена Кульмухаметова
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Югра поставила рекорд по стобалльникам в ЕГЭЮгра поставила рекорд по стобалльникам в ЕГЭФото: Татьяна Коркина
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В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по итогам проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 82 выпускника получили максимальный балл на экзаменах, а три человека сдали два предмета на 100 баллов.

По словам директора департамента образования и молодежной политики Югры Алексея Дренина, почти по всем дисциплинам ЕГЭ средние баллы выше, а результаты профильной математики выросли на 10 баллов. Абсолютным же показателем является увеличение количества стобалльных работ, в этом году их 82, что в два раза больше, чем в 2018 году.

Максимальные баллы сразу по двум предметам - по физике и русскому языку - получили выпускница Югорского физико-математического лицея-интерната (г. Ханты-Мансийск) Аминат Исмаилова и Рамазан Максютов из гимназии № 2 г. Сургута, а выпускница многопрофильной школы №5 из Нефтеюганска Александра Потапова получила по 100 баллов за русский язык и химию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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