2019-07-29T11:49:51+03:00
Общество

Сургутские поликлиники получили новое стоматологическое оборудование

Дорогостоящие пленки и проявочные материалы теперь в прошлом
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Сургутские поликлиники получили новое стоматологическое оборудование. Фото с сайта департамента здравоохранения ЮгрыСургутские поликлиники получили новое стоматологическое оборудование. Фото с сайта департамента здравоохранения Югры
Изменить размер текста:

Первая и вторая сургутские стоматологические поликлиники получили новое оборудование – ортопантомографы. Об этом сообщает департамент здравоохранения Югры.

Новый аппарат, в отличие от старого не требует печати снимков на пленке. Дорогостоящие пленки и проявочные материалы теперь в прошлом. Данное оборудование оснащено стабильной фиксацией, которая обеспечивает оптимальное позиционирование, в том числе для людей с ограниченными возможностями.

Немаловажно, что ортопантомограф имеет дополнительное устройство – цефалостат. С его помощью врачи получают телерентгенограмму лицевого черепа в боковой и фронтальной проекциях. Данный метод обследования является одним из самых востребованных у врачей-ортодонтов.

– Вся процедура, включая обработку снимка с помощью специального программного обеспечения, занимает не более 10 минут. Процедура безболезненная и совершенно комфортная для пациента, – говорит Ольга Силаева, заведующая ортодонтическим отделением.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Югра поставила рекорд по стобалльникам в ЕГЭ
Житель Нягани отправлен в колонию за нетрезвую езду
Горе-мать из Советского разрешили воспитывать собственного сына
В Мегионе на фасадах зданий уничтожены надписи распространителей наркотиков
В Нягани установят баки для раздельного мусора
В Югре за неделю зарегистрировано 49 пожаров
Сургутяне почтили память погибших моряков
Взломщики соцсетей похитили у югорчан 23 тысячи рублей
К юбилею села в Салыме появится «сухой» фонтан
Иностранец, чтобы попасть в Сургут, сменил имя и фамилию
В Нижневартовске эксперты проверяют качество ремонта дорог
Вартовчан задержан за кражу строительных инструментов
В Нефтеюганске при столкновении маршрутных автобусов пострадали пять человек
Югра занимает третье место в России по объему строительства на душу населения