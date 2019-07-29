Сургутские поликлиники получили новое стоматологическое оборудование

СЕГОДНЯ 11:49 2019-07-29T11:49:51+03:00

Дорогостоящие пленки и проявочные материалы теперь в прошлом

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Первая и вторая сургутские стоматологические поликлиники получили новое оборудование – ортопантомографы. Об этом сообщает департамент здравоохранения Югры.

Новый аппарат, в отличие от старого не требует печати снимков на пленке. Дорогостоящие пленки и проявочные материалы теперь в прошлом. Данное оборудование оснащено стабильной фиксацией, которая обеспечивает оптимальное позиционирование, в том числе для людей с ограниченными возможностями.

Немаловажно, что ортопантомограф имеет дополнительное устройство – цефалостат. С его помощью врачи получают телерентгенограмму лицевого черепа в боковой и фронтальной проекциях. Данный метод обследования является одним из самых востребованных у врачей-ортодонтов.

– Вся процедура, включая обработку снимка с помощью специального программного обеспечения, занимает не более 10 минут. Процедура безболезненная и совершенно комфортная для пациента, – говорит Ольга Силаева, заведующая ортодонтическим отделением.

ИСТОЧНИК KP.RU