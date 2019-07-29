СЕГОДНЯ 11:35 2019-07-29T11:35:44+03:00

Житель Нягани отправлен в колонию за нетрезвую езду. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Накануне няганьский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения и имеющим судимость за аналогичное преступление.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, мужчина 24 апреля был осужден за нетрезвое вождение, однако уже через три дня вновь сел пьяным за руль автомобиля, но был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на девять месяцев с отбыванием в колонии общего режима, а также лишил его права заниматься деятельностью, связной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.

Добавим, что 28 июня в Урае, Сургуте и Нижневартовске задержаны три водителя за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU