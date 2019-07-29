Горе-мать из Советского разрешили воспитывать собственного сына

СЕГОДНЯ 11:29 2019-07-29T11:29:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Алкоголь и разгульную жизнь жительница города Советский решила оставить в прошлом ради сына. Женщине вернули право воспитывать собственного ребёнка.

По информации УФССП России по ХМАО—Югре, у приставов с 2012 года на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании алиментов в отношении жительницы города Советский.

Причиной тому стало решение суда о лишении её родительских прав в отношении несовершеннолетнего сына. Ребёнок остался проживать с родным отцом, а мать обязали выплачивать алименты в размере 1/4 от всех видов доходов.

Асоциальный образ жизни и употребление спиртными напитками не давали шанса должнице вернуть родительские права. Алиментный долг продолжал расти и превысил 400 тысяч рублей.

В 2014 году горе-мать даже была привлечена к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов. После шести месяцев исправительных работ должница приступила к выплате алиментов, но суммы были не значительные и не регулярные.

В прошлом году в отношении неплательщицы был составлен протокол об административном правонарушении за неуплату средств на содержание детей. По решению суда женщина отправилась отбывать наказание в городской центр услуг в размере 120 часов.

Вскоре югорчанка устроилась на работу продавцом-консультантом. Кроме того, должница обратилась в суд за восстановлением родительским прав. Суд рассмотрел заявление, и, увидев, что женщина исправилась и может самостоятельно воспитывать ребенка, исполнил ее требование.

ИСТОЧНИК KP.RU