В Мегионе на фасадах зданий уничтожены надписи распространителей наркотиков
В Мегионе прошла акция по уничтожению контактов распространителей наркотиков на фасадах зданий. Общественность, представители полиции и администрации города закрасили на домах и строениях надписи с номерами телефонов распространителей запрещенных веществ.
По словам заместителя председателя региональной общественной организации «Страна без наркотиков Югра» Виталия Петрова, информация о появившихся надписях поступила от жителей города, после проверки она подтвердилась.
В ходе акции контакты распространителей и адреса сайтов на фасадах были закрашены. Такие рейды проводятся в городе постоянно. Если надписи появляются на центральных улицах и общественных зданиях, то для них даже подбирают цвет краски, чтобы не портить облик города. Он также сообщил, что такие акции проводятся регулярно, несколько раз в год. Результаты есть, люди были даже пойманы с поличным и привлечены к уголовной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU