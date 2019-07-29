2019-07-29T10:52:58+03:00
Общество

В Мегионе на фасадах зданий уничтожены надписи распространителей наркотиков

О подозрительных объявлениях сообщали горожане
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Мегионе на фасадах зданий уничтожены надписи распространителей наркотиков. Фото с сайта администрации города МегионВ Мегионе на фасадах зданий уничтожены надписи распространителей наркотиков. Фото с сайта администрации города Мегион
Изменить размер текста:

В Мегионе прошла акция по уничтожению контактов распространителей наркотиков на фасадах зданий. Общественность, представители полиции и администрации города закрасили на домах и строениях надписи с номерами телефонов распространителей запрещенных веществ.

По словам заместителя председателя региональной общественной организации «Страна без наркотиков Югра» Виталия Петрова, информация о появившихся надписях поступила от жителей города, после проверки она подтвердилась.

В ходе акции контакты распространителей и адреса сайтов на фасадах были закрашены. Такие рейды проводятся в городе постоянно. Если надписи появляются на центральных улицах и общественных зданиях, то для них даже подбирают цвет краски, чтобы не портить облик города. Он также сообщил, что такие акции проводятся регулярно, несколько раз в год. Результаты есть, люди были даже пойманы с поличным и привлечены к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Югра поставила рекорд по стобалльникам в ЕГЭ
Сургутские поликлиники получили новое стоматологическое оборудование
Житель Нягани отправлен в колонию за нетрезвую езду
Горе-мать из Советского разрешили воспитывать собственного сына
В Нягани установят баки для раздельного мусора
В Югре за неделю зарегистрировано 49 пожаров
Сургутяне почтили память погибших моряков
Взломщики соцсетей похитили у югорчан 23 тысячи рублей
К юбилею села в Салыме появится «сухой» фонтан
Иностранец, чтобы попасть в Сургут, сменил имя и фамилию
В Нижневартовске эксперты проверяют качество ремонта дорог
Вартовчан задержан за кражу строительных инструментов
В Нефтеюганске при столкновении маршрутных автобусов пострадали пять человек
Югра занимает третье место в России по объему строительства на душу населения