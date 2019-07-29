В Мегионе на фасадах зданий уничтожены надписи распространителей наркотиков

СЕГОДНЯ 10:52 2019-07-29T10:52:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Мегионе прошла акция по уничтожению контактов распространителей наркотиков на фасадах зданий. Общественность, представители полиции и администрации города закрасили на домах и строениях надписи с номерами телефонов распространителей запрещенных веществ.

По словам заместителя председателя региональной общественной организации «Страна без наркотиков Югра» Виталия Петрова, информация о появившихся надписях поступила от жителей города, после проверки она подтвердилась.

В ходе акции контакты распространителей и адреса сайтов на фасадах были закрашены. Такие рейды проводятся в городе постоянно. Если надписи появляются на центральных улицах и общественных зданиях, то для них даже подбирают цвет краски, чтобы не портить облик города. Он также сообщил, что такие акции проводятся регулярно, несколько раз в год. Результаты есть, люди были даже пойманы с поличным и привлечены к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU