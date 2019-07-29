2019-07-29T10:46:20+03:00
Общество

В Нягани установят баки для раздельного мусора

Ликвидацией несанкционированных свалок займется региональный оператор
Алена Кульмухаметова
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В Нягани установят баки для раздельного мусораВ Нягани установят баки для раздельного мусораФото: Алена Кульмухаметова
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Семь месяцев Нягань взаимодействует с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. В течение двух кварталов существовали проблемы с определением объемов накопления мусора на территории города. Похоже, что вопроса, наконец, начали решаться.

По словам заместителя директора организации «Югра-экология» Геннадия Гринченко, в июне специалисты совместно с транспортировщиками провели работу по фактическому накоплению отходов, и стороны пришли к обоюдному соглашению. На сегодняшний день разногласия по определению вывезенных объемов мусора отсутствуют. В скором времени и жители Нягани увидят те изменения, которые должны произойти в части оказания коммунальной услуги. Новые контейнерные площадки с раздельными баками для сухих и влажных отходов появятся на улицах города. Будут приобретены 357 контейнеров и обустроят 89 площадок для мусора. Не оставили без внимания и вопрос о несанкционированных свалках – на территории города их 42. Ликвидацией этого мусора также займется региональный оператор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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