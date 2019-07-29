2019-07-29T10:34:36+03:00
Происшествия

В Югре за неделю зарегистрировано 49 пожаров

Чаще всего горели дома и бани
Алена Кульмухаметова
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В Югре за неделю зарегистрировано 49 пожаровВ Югре за неделю зарегистрировано 49 пожаровФото: Татьяна Коркина
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За прошлую неделю спасателям пришлось эвакуировать из горящих зданий 43 югорчанина. Всего с 22 по 28 июля на территории Ханты-Мансийского округа зарегистрировано 49 пожаров.

Как уточнили в МЧС России по ХМАО-Югре, погибших людей не зарегистрировано, пострадал один человек. В большинстве случаев горели жилые дома, бани, хозпостройки и гаражи.

Так, в 21:54 поступило сообщение о возгорании бани в Ханты-Мансийске. Пожар был ликвидирован в 22:09. Было задействовано четыре единицы техники и 11 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания.

По информации спасателей, более 50 процентов пожаров связаны с возгоранием сухой травы и мусора.

Основные причины бытовых пожаров – неосторожное обращение с огнем и нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования и печей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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