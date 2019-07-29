Сургутяне почтили память погибших моряков

СЕГОДНЯ 10:27 2019-07-29T10:27:21+03:00

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Более 300 горожан приняли участие в торжественном мероприятии ко Дню Военно-морского флота в Сургуте. У Мемориала Славы собрались матросы, старшины, офицеры надводных и подводных сил, береговых войск, входящих в состав ВМФ России.

По информации администрации города, в Сургуте более четырех тысяч человек прошли службу на флоте. В этом году российский флот отмечает 323-летие с момента официального основания. За это время сложились уникальные традиции морского братства. По словам моряков, оно объединяет независимо от того, был ли флот местом несения срочной службы или стал призванием жизни.

Память о сургутянах-военных моряках, погибших в годы Великой Отечественной войны, почтили минутой молчания. В завершение мероприятия участники встречи возложили цветы к Вечному огню.

ИСТОЧНИК KP.RU