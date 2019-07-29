2019-07-29T09:59:06+03:00
Происшествия

Взломщики соцсетей похитили у югорчан 23 тысячи рублей

Жителей округа обманывали на сайтах бесплатных объявлений и в социальных сетях
Алена Кульмухаметова
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Взломщики соцсетей похитили у югорчан 23 тысячи рублей. Фото с сайта pixabay.comВзломщики соцсетей похитили у югорчан 23 тысячи рублей. Фото с сайта pixabay.com
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За минувшие дни в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 11 дистанционных преступлений. Жители Нижневартовска, Югорска, Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Нягани, Советского района перевели мошенникам более 360 тысяч рублей.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего мошенники представлялись сотрудниками банков и предлагали остановить несанкционированное списание денежных средств, а также югорчан обманывали на сайтах бесплатных объявлений и в социальных сетях.

Так, 48-летний житель Югорска перевел неизвестному 30 тысяч рублей, желая продать квартиру.

У двух югорчан злоумышленники похитили в общей сложности более 23 тысяч рублей, взломав аккаунты их знакомых в социальной сети «ВКонтакте».

27-летний житель Нижневартовска, желая приобрести туристические путевки в социальной сети, лишился шести тысяч рублей.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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