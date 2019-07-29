2019-07-29T09:49:41+03:00
Общество

К юбилею села в Салыме появится «сухой» фонтан

Работы над ним уже идут полным ходом
Алена Кульмухаметова
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К юбилею села в Салыме появится «сухой» фонтанК юбилею села в Салыме появится «сухой» фонтанФото: Татьяна Коркина
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«Сухой» фонтан станет уникальным объектом сквера в сельском поселении Салым. Струи воды у такого фонтана бьют прямо из под земли, и он имеет ряд преимуществ над обычным. Работы по установке автоматизированного оборудования для «сухого» фонтана уже завершены.

Как сообщает пресс-служба администрации Нефтеюганского района, фонтан не требует консервации на зиму, по конструкции является антивандальным, осадки не скапливаются в чаше, а стекают по дренажу и откачиваются, и в обслуживании он обходится дешевле.

Добавим, что сквер задуман как благоустроенная прогулочная зона и он станет подарком салымчанам к юбилею поселения. Работы над ним ведутся в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», являющегося составной частью национального проекта «Жилье и городская среда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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