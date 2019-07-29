2019-07-29T09:39:59+03:00
Происшествия

Иностранец, чтобы попасть в Сургут, сменил имя и фамилию

Мужчину выдворили из страны на пять лет
Алена Кульмухаметова
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Иностранец, чтобы попасть в Сургут, сменил имя и фамилию. Фото с сайта pixabay.comИностранец, чтобы попасть в Сургут, сменил имя и фамилию. Фото с сайта pixabay.com
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Огромное желание вернуться на российский север подтолкнуло жителя солнечного Таджикистана на преступление. Мужчина сменил имя и фамилию, чтобы вновь вернуться в Сургут.

Накануне прокурор Сургута утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении гражданина Республики Таджикистан. Он обвиняется в пересечении Государственной границы Российской Федерации иностранным гражданином, въезд которому не разрешен.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, в 2015 году мужчина привлечен к административной ответственности за несоблюдение требований миграционного законодательства и ему запрещен въезд в Россию в течение пять лет со дня выдворения.

Однако, сменив свое имя и фамилию, он вновь прибыл на территорию Российской Федерации в Сургут, где проживал до установления в мае 2019 года факта его незаконного пребывания сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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