Иностранец, чтобы попасть в Сургут, сменил имя и фамилию
Огромное желание вернуться на российский север подтолкнуло жителя солнечного Таджикистана на преступление. Мужчина сменил имя и фамилию, чтобы вновь вернуться в Сургут.
Накануне прокурор Сургута утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении гражданина Республики Таджикистан. Он обвиняется в пересечении Государственной границы Российской Федерации иностранным гражданином, въезд которому не разрешен.
По информации прокуратуры ХМАО-Югры, в 2015 году мужчина привлечен к административной ответственности за несоблюдение требований миграционного законодательства и ему запрещен въезд в Россию в течение пять лет со дня выдворения.
Однако, сменив свое имя и фамилию, он вновь прибыл на территорию Российской Федерации в Сургут, где проживал до установления в мае 2019 года факта его незаконного пребывания сотрудниками правоохранительных органов.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU