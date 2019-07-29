2019-07-29T08:59:29+03:00
Происшествия

Вартовчан задержан за кражу строительных инструментов

Мужчина вынес их из магазина
Алена Кульмухаметова
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Вартовчан задержан за кражу строительных инструментов. Фото с сайта pixabay.comВартовчан задержан за кражу строительных инструментов. Фото с сайта pixabay.com
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Кражу болгарки и электролобзика из магазина раскрыли полицейские Нижневартовска.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Нижневартовске 26 июня в отношении 46-летнего ранее судимого мужчины, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый, находясь в одном из магазинов торгового центра по улице Мира, похитил болгарку и электролобзик. Общая стоимость похищенного составила девять тысяч рублей. Нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие дни в Югре зарегистрировано 81 преступление, раскрыто 59, из них: один факт хулиганства, один грабеж, три угона, один факт мошенничества экономической направленности, четыре преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и 16 краж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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