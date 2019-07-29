СЕГОДНЯ 08:53 2019-07-29T08:53:28+03:00

В Нефтеюганске при столкновении маршрутных автобусов пострадали пять человек. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

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Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 8 часов 25 минут на улице Мамонтовская в Нефтеюганске. Столкнулись два городских маршрутных автобуса: «ПАЗ» и «МАЗ».

По предварительным данным, водитель автобуса «ПАЗ» не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся впереди автобусом «МАЗ». Водитель и пассажир «ПАЗ», водитель и два пассажира «МАЗ» доставлены в приемное отделение Нефтеюганской окружной клинической.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, а также личности пострадавших, сообщает УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU