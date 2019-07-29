В Нефтеюганске при столкновении маршрутных автобусов пострадали пять человек
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 8 часов 25 минут на улице Мамонтовская в Нефтеюганске. Столкнулись два городских маршрутных автобуса: «ПАЗ» и «МАЗ».
По предварительным данным, водитель автобуса «ПАЗ» не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся впереди автобусом «МАЗ». Водитель и пассажир «ПАЗ», водитель и два пассажира «МАЗ» доставлены в приемное отделение Нефтеюганской окружной клинической.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, а также личности пострадавших, сообщает УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.
ИСТОЧНИК KP.RU