СЕГОДНЯ 08:40 2019-07-29T08:40:36+03:00

Югра занимает третье место в России по объему строительства на душу населения Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

Состояние законности в сфере долевого строительства на территории Югры обсудили участники межведомственного совещания при заместителе Генерального прокурора РФ Юрии Гулягине.

Губернатор округа Наталья Комарова отметила, что в обеспечение югорчан жильем является одним из приоритетных направлений развития региона.

- В Югре активно осуществляется жилищное строительство. По итогам 2018 года среди регионов России автономный округ занимает третье место по объему строительства на душу населения, – подчеркнула глава региона.

В Ханты-Мансийске в течение последних семи лет построено 770 тысяч квадратных метров жилья. Уровень обеспеченности населения жилыми помещениями составляет более 25 квадратных метров на человека. Для сравнения, средний показатель по Югре – 21 квадратный метр.

В настоящее время в городе ведется активная работа для недопущения нарушения прав участников долевого строительства. В результате совместных усилий администрации муниципалитета и компаний-застройщиков в Ханты-Мансийске остался один житель, внесенный в Реестр участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

Беспокойство у дольщиков вызывает несоблюдение сроков строительства многоквартирного жилого дома по адресу Рябиновая, 7.

Напомним, застройщик АО СК «ВНСС» должен был сдать дом в эксплуатацию еще в феврале текущего года, однако сроки сдачи затянулись, и горожане обратились в адрес руководителя муниципалитета с просьбой оказать содействие в разрешении проблемы.

В результате проведенных переговоров, строительная компания ООО «Квартал» выразила готовность завершить строительство объекта. Договор подряда между застройщиками уже подписан. В настоящее время ООО «Квартал» делает оценку объема необходимых работ, на прошлой неделе началась работа по достройке дома.

ИСТОЧНИК KP.RU