2019-07-29T08:29:36+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП произошло на трассе в Нефтеюганском районе

Скончался пассажир иномарки
Алена Кульмухаметова
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Смертельное ДТП произошло на трассе в Нефтеюганском районе. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыСмертельное ДТП произошло на трассе в Нефтеюганском районе. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Нефтеюганская трасса забрала жизнь одного человека. Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне утром.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, 28 июля в 10:30 в Нефтеюганском районе на 616 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» 29-летний водитель за рулём «Опель Астра» врезался в дорожное ограждение, после чего съехал в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 35-летний пассажир от полученных травм скончался в больнице, водитель и еще один пассажир, 45-летний мужчина, получили травмы. За прошедший период на территории округа зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, 24 – получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних. Задержано 40 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 19 – за отказ от медицинского освидетельствования и восемь – за повторное управление с признаками опьянения. 68 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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