У сургутянки девушка похитила смартфон

СЕГОДНЯ 07:57 2019-07-29T07:59:36+03:00

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Кражу по горячим следам раскрыли сургутские полицейские. Девушка соблазнилась чужим телефоном.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, 27 июня в Сургутском районе у 30-летней заявительницы неизвестный похитил сотовый телефон. Сотрудниками полиции установлена 23-летняяподозреваемая, которая находясь около одного из домов дома по улице Ленина посёлка Федоровский, похитила сотовый телефон «Honor 7A» стоимостью 8 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

В Югре за прошедшие дни раскрыты 13 ранее зарегистрированных преступлений, из них: факт причинения тяжкого вреда здоровью, четыре факта фальшивомонетничества, факт сбыта наркотических средств, грабеж, мошенничество и шесть краж.

ИСТОЧНИК KP.RU