СЕГОДНЯ 07:51 2019-07-29T07:51:08+03:00

Активисты выявили недочёты на отремонтированных в Ханты-Мансийске дорогах. Фото с сайта ОНФ по ХМАО-Югре

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Эксперты Общероссийского народного фронта в Ханты-Мансийском округе проверили качество работ на отремонтированных дорогах в окружной столице.

В ходе инспекции выяснилось, что ремонтные работы на улицах Мира и Свердлова только начались, а на Ледовой, Ямской, Дзержинского находятся на заключительной стадии.

Замечания были. Так, на Ямской посреди проезжей части обнаружен застой воды, понижения бордюра тротуара на пешеходных переходах не соответствуют ГОСТу. На Дзержинского с нарушением требований ГОСТ уложена тактильная плитка перед пешеходными переходами, завышен уровень понижения тротуара, выявлен провалившийся канализационный люк, обнаружено, что стык барьерного ограждения и перил закреплен сваркой, что по правилам не допускается.

На Ледовой – дорожное полотно выполнено качественно, при этом, улица не выглядит благоустроенной: в стык к дороге – лужи, покореженные тротуары, не обеспечена доступность для маломобильных групп населения. Несмотря на то, что ремонт окончен две недели тому назад, отсутствует разметка, хотя по действующим нормам, она должна быть восстановлена не позднее трех дней после обустройства верхнего слоя асфальта.

Активисты считают, что главная проблема некачественных дорог – отсутствие взаимодействия различных структур, чтобы одновременно приводить в соответствие дорогу в целом, комплексно, чтобы она действительно, стала безопасной и для водителей, и для пешеходов.

По итогам мониторинга информацию о выявленных дефектах и несоответствиях общественники направили в департамент городского хозяйства и управление автомобильных дорог Ханты-Мансийска.

Выяснилось, что наиболее «продвинутые» регионы, планируют вместо ремонтов, капитальные ремонты или реконструкцию, которые предполагают замену и усиление дорожного основания, и обустройство тротуаров по новым ГОСТам. Так, к примеру, делают в Тюмени, которая в рейтинге «Дорожной инспекции ОНФ» занимает первое место в стране по качеству дорожной сети. Это дороже, но и срок службы ремонта увеличивается до пяти и более лет, и горожане получают в пользование завершенный объект, а не очередной полуфабрикат».

ИСТОЧНИК KP.RU