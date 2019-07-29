2019-07-29T07:40:38+03:00
Происшествия

В больнице Нефтеюганска молодая пациентка украла с тумбочки кольцо

Кража была раскрыта по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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В больнице Нефтеюганска молодая пациентка украла с тумбочки кольцо. Фото с сайта pixabay.comВ больнице Нефтеюганска молодая пациентка украла с тумбочки кольцо. Фото с сайта pixabay.com
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Красивое кольцо, лежащее в тумбочке у больничной койки, не давало покоя молодой югорчанке. Девушка взяла его, но носить украшение ей не придётся. Полицейские раскрыли кражу.

По информации УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, 26 июня в Нефтеюганске сотрудниками полиции установлена подозреваемая в краже 23-летняя югорчанка, которая, находясь одной из палат клинической больницы, похитила из прикроватной тумбочки золотое кольцо 36-летней пациентки. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.

Добавим, что кража была раскрыта по горячим следам и ранее злоумышленница в поле зрения полиции не попадала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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