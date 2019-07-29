2019-07-29T07:29:44+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске «рухнул» тариф на мусор

Жители будут платить меньше на четыре рубля
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске «рухнул» тариф на мусор. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске «рухнул» тариф на мусор. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Региональная служба по тарифам Югры снизила единый тариф за услугу «обращение с ТКО» по южной зоне с 718,33 до 692,28 руб. Об этом сообщается на сайте администрации города Ханты-Мансийск.

Изменения произошли в связи пересмотром и уменьшением доли собственных расходов регионального оператора в составе тарифа. Предельный единый тариф снизился на 26,05 руб. или на 3,6%.

Снижение тарифа на 3,6% повлечет изменение платы за услугу обращения с ТКО в пропорциональном объеме. Так, например, в Ханты-Мансийске плата жителя многоквартирного дома ранее составляла 131,10 руб., при изменении тарифа будет составлять 126,34 руб. Снижение составляет 4 рубля 76 копеек.

Потребители в южной зоне ХМАО-Югры получат квитанции за услугу «обращение с ТКО» за август с уменьшенными суммами в сентябре.

Напомним, в соответствии с территориальной схемой автономного округа к южной зоне относятся Ханты-Мансийск, Нягань, Урай, Пыть-Ях, Югорск, Нефтеюганск, а также Нефтеюганский, Кондинский, Ханты-Мансийский, Советский и Октябрьский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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