СЕГОДНЯ 06:57 2019-07-29T06:59:52+03:00

Югра с креативом подходит к реализации национальных проектов. Фото с сайта правительства Югры

Все решения направлены на самые широкие слои населения региона

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Ряд принципиально новых решений, направленных на продвижение национальных проектов, был представлен губернатору автономного округа Наталье Комаровой по итогам семинара-совещания по реализации национальных проектов в формате «Команда Югры».

Так, участники направления «Демография» предложили внедрить в Югре технологию «Семейный психолог», распространить ее действие не только на крупные муниципалитеты, но и отдаленные населенные пункты, села. Это позволит оперативно решать вопросы семейного неблагополучия, проблемы, возникающие у молодых пар.

Представители направления «Жилье и городская среда» предложили максимально привлечь к реализации национального проекта пользователей интернета, блогеров, интернет-СМИ и интернет-журналистики.

В ходе реализации национального проекта «Образование» была представлена инициатива «Современная школа», слоганом которой является призыв: «Вложись в детство и развей свой бизнес».

Также в ходе семинара-совещания был предложен целый набор креативных идей по реализации национальных проектов «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Цифровая экономика», «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство», «Экология», «Культура».

Разработанные решения позволят увеличить вовлеченность югорчан различных целевых аудиторий в реализацию национальных и региональных проектов, разъяснить их замысел, ценность и важность, усилить общественный контроль, внедрить эффективные механизмы обратной связи.

Все выдвинутые креативные и системные решения направлены на самые широкие слои населения региона и отвечают самым современным трендам социально-экономического развития Югры.

Напомним, что в целом на реализацию национальных проектов на территории Ханты-Мансийского автономного округа в 2019 году из всех источников финансирования направлен 41 миллиард рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU