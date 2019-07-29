2019-07-29T06:59:52+03:00
Общество

Югра с креативом подходит к реализации национальных проектов

Все решения направлены на самые широкие слои населения региона
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Югра с креативом подходит к реализации национальных проектов. Фото с сайта правительства ЮгрыЮгра с креативом подходит к реализации национальных проектов. Фото с сайта правительства Югры
Изменить размер текста:

Ряд принципиально новых решений, направленных на продвижение национальных проектов, был представлен губернатору автономного округа Наталье Комаровой по итогам семинара-совещания по реализации национальных проектов в формате «Команда Югры».

Так, участники направления «Демография» предложили внедрить в Югре технологию «Семейный психолог», распространить ее действие не только на крупные муниципалитеты, но и отдаленные населенные пункты, села. Это позволит оперативно решать вопросы семейного неблагополучия, проблемы, возникающие у молодых пар.

Представители направления «Жилье и городская среда» предложили максимально привлечь к реализации национального проекта пользователей интернета, блогеров, интернет-СМИ и интернет-журналистики.

В ходе реализации национального проекта «Образование» была представлена инициатива «Современная школа», слоганом которой является призыв: «Вложись в детство и развей свой бизнес».

Также в ходе семинара-совещания был предложен целый набор креативных идей по реализации национальных проектов «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Цифровая экономика», «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство», «Экология», «Культура».

Разработанные решения позволят увеличить вовлеченность югорчан различных целевых аудиторий в реализацию национальных и региональных проектов, разъяснить их замысел, ценность и важность, усилить общественный контроль, внедрить эффективные механизмы обратной связи.

Все выдвинутые креативные и системные решения направлены на самые широкие слои населения региона и отвечают самым современным трендам социально-экономического развития Югры.

Напомним, что в целом на реализацию национальных проектов на территории Ханты-Мансийского автономного округа в 2019 году из всех источников финансирования направлен 41 миллиард рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Югра поставила рекорд по стобалльникам в ЕГЭ
Сургутские поликлиники получили новое стоматологическое оборудование
Житель Нягани отправлен в колонию за нетрезвую езду
Горе-мать из Советского разрешили воспитывать собственного сына
В Мегионе на фасадах зданий уничтожены надписи распространителей наркотиков
В Нягани установят баки для раздельного мусора
В Югре за неделю зарегистрировано 49 пожаров
Сургутяне почтили память погибших моряков
Взломщики соцсетей похитили у югорчан 23 тысячи рублей
К юбилею села в Салыме появится «сухой» фонтан
Иностранец, чтобы попасть в Сургут, сменил имя и фамилию
В Нижневартовске эксперты проверяют качество ремонта дорог
Вартовчан задержан за кражу строительных инструментов
В Нефтеюганске при столкновении маршрутных автобусов пострадали пять человек
Югра занимает третье место в России по объему строительства на душу населения