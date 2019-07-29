2019-07-29T06:54:38+03:00
Общество

Погода в Югре 29 июля: сильный ветер и дожди

В округе немного похолодает
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 29 июля: сильный ветер и дождиПогода в Югре 29 июля: сильный ветер и дождиФото: Татьяна Коркина
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В понедельник 29 июля в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой, по восточным районам умеренный дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура +15,+20 градусов, по югу +21,+26 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17,+19 градусов.

В Сургуте переменная облачность, после обеда дожди. Ветер восточный, юго-восточный 5-16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +20, +25 градусов.

В Нижневартовске утром ясно, затем небо затянет облаками и возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5-14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +19, +23 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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