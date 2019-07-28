В Нягани появится новый корпус детского сада «Дубравушка»

СЕГОДНЯ 14:11 2019-07-28T14:11:01+03:00

Он примет 350 детишек от 1,5 до 7 лет

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В Нягани появится новый детский сад под названием «Дубравушка». Один корпус образовательного учреждения находится в Финском микрорайоне, новое здание появится в Восточном микрорайоне и разместит 350 маленьких горожан от 1,5 до 7 лет.

По словам начальника отдела общего образования Комитета образования и науки Веры Фрезе, на сегодняшний день помещение детского сада почти готовы, групповые ячейки практически полностью укомплектованы, включая мебель, игрушки и интерактивные панели.

- Как и в любой детский сад, который укомплектован по последнему слову техники и последним стандартам безопасности, конечно, желающих попасть много. Тем более рядом находятся новые жилые дома, строится новый микрорайон, - отметила она.

Представители подрядчика подчеркивают, что строительство детского сада находится на финальной стадии подготовки к проверке строительного надзора и вводу в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU