Спортсмен из Нефтеюганска взял серебро на Первенстве России по суперкроссу
Состязания проходили в Туле
Спортсмен из Нефтеюганска взял серебро на Первенстве России по суперкроссу. Фото: администрация Нефтеюганска
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Спортсмен из Нефтеюганска, гонщик команды «Юганск-Мастер Глеб Чернышов стал серебряным призёром Первенства России по суперкроссу, которое проходило с 19 по 21 июля в Туле. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в соревнованиях приняли участие более 40 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Воронежа, Каменск-Уральска, Липецка, Челябинска, Калуги, Ноябрьска и Нефтеюганска.
По итогам состязаний нефтеюганец занял второе место в классе 125 куб. см. «Юниоры» «4Т». Тренером победителя является Борис Коровин, мотоцикл для заездов готовил техник Александр Боярский.
ИСТОЧНИК KP.RU