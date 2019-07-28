СЕГОДНЯ 04:43 2019-07-28T04:43:34+03:00

Погода в Югре 28 июля: облачно, но пройдёт небольшой дождь Фото: Татьяна Коркина

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В Югре сегодня, 28 июля, ожидается облачность с прояснениями. В большинстве районов небольшой и умеренный дождь. Ветер от западного до южного 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +7…+12… ºС, днем +17…+22… ºС, по северным районам +11…+16… ºС.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер от западного до южного 7-12 м/с. Температура ночью +8…+10… ºС, днем +18…+20… ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU