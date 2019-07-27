2019-07-27T13:48:48+03:00
Общество

Декада спорта стартует в Нижневартовске

День физкультурника отмечается в России с 1939 года
Алена Кульмухаметова
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Декада спорта стартует в Нижневартовске. Фото с сайта администрации города НижневартовскДекада спорта стартует в Нижневартовске. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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На Комсомольском озере в Нижневартовске планируется проведение большого спортивного праздника. Всё это планируется в рамках декады спорта.

Гостей ждут показательные выступления спортсменов, награждение работников сферы физической культуры и спорта, «Барбекю Фест», веселые эстафеты для взрослых и детей, соревнования по пляжному волейболу, нардам, интерактивные фитнес-площадки, презентация технических видов спорта, пляжного самбо и многое другое. Мероприятия пройдут в рамках празднования Дня физкультурника в Нижневартовске на спортивных площадках города с 1 по 10 августа.

Напомним, День физкультурника – это праздник не только профессиональных спортсменов и работников физической культуры, но и людей, которые просто любят спорт, ведут здоровый образ жизни, а также болельщиков, которые следят за успехами спортсменов. День физкультурника отмечается в России с 1939 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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