СЕГОДНЯ 11:23 2019-07-27T11:23:23+03:00

В Югре запустят новое производство по переработке рыбы. Фото с сайта pixabay.com

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Приоритетный проект по созданию производства по переработке рыбы в Берёзовском, Белоярском и Октябрьском районах запущен в Югре.

Такое решение было принято 26 июля в правительстве региона.

- Рыбная продукция – традиционный товар для Югры. При этом, обладая конкурентоспособной сырьевой базой, на глубокую переработку направляется меньше половины ресурса, – сказала губернатор округа Наталья Комарова. – Проект нацелен на изменение этой ситуации таким образом, чтобы данное проектное решение можно было масштабировать на другие территории округа, ускорить создание благоприятных условий для инвесторов, усилить инвестиционную привлекательность.

Уже известно, что производство будет запущено в Берёзово до 2021 года с использованием действующей инфраструктуры, привлечением инвесторов, что также позволит достичь исполнения задач стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года.

Добавим, что на сегодняшний день уровень обеспеченности югорчан рыбной продукцией собственного производства составляет 30,4 процента. В ассортименте преобладает охлажденная и мороженая рыба. Но при этом рыбная продукция первичной обработки по большей части реализуется за пределы Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU