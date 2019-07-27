2019-07-27T08:36:56+03:00
Общество

Ханты-Мансийск вновь возглавил рейтинг самой эффективной работы властей

Город получит грант на развитие почти в 50 миллионов рублей
Алена Кульмухаметова
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Ханты-Мансийск вновь возглавил рейтинг самой эффективной работы властей. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскХанты-Мансийск вновь возглавил рейтинг самой эффективной работы властей. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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На заседании правительства Югры были подведены итоги оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2018 год.

По словам губернатора Натальи Комаровой, Ханты-Мансийск второй год подряд получает наивысший балл среди городских округов и муниципальных районов Югры.

Трём городским округам и трём муниципальным районам Югры, достигшим наилучших значений показателей в 2018 году, будут предоставлены гранты. Ханты-Мансийск получит 49,7 млн рублей, Мегион и Югорск – 22,1 и 18,4 млн. рублей соответственно. Эти средства будут направлены на реализацию проектов по улучшению качества жизни хантымансийцев.

Напомним, в прошлом году Ханты-Мансийск впервые за 10 лет занял первое место в этом рейтинге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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