2019-07-27T06:12:12+03:00
Общество

Погода в Югре 27 июля: тепло и дожди

Ветер переменных направлений
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 27 июля: тепло и дожди. Фото из группы "Наш Сургут" в соцсети ВКонтактеПогода в Югре 27 июля: тепло и дожди. Фото из группы "Наш Сургут" в соцсети ВКонтакте
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В субботу 27 июля в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой, по восточным районам умеренный дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду Температура воздуха днём составит +15,+20 градусов, по югу +21,+26 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17,+19 градусов.

В Сургуте облачно и на весь день зарядил дождь. Ветер западный, северо-западный 4-13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +18, +15 градусов.

В Нижневартовске облачно и дождь. Ветер западный, юго-западный, северо-западный 3-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +18, +16 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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