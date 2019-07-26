2019-07-26T15:24:24+03:00
Общество

На жилищные субсидии молодым семьям Югры дополнительно выделено 1,5 миллиарда рублей

Очередь сократится на полторы тысячи участников программы
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
На жилищные субсидии молодым семьям Югры дополнительно выделено 1,5 миллиарда рублейНа жилищные субсидии молодым семьям Югры дополнительно выделено 1,5 миллиарда рублейФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Правительством Югры на 1,5 миллиарда увеличено финансирование окружной государственной программы «Развитие жилищной сферы».

По словам директора окружного департамента строительства – главного архитектора Андрея Кривуляка, эти средства планируется направить на предоставление субсидий молодым семьям – участникам государственной программы, подавшим заявления на получение поддержки после 31 декабря 2010 года.

Средств хватит на выплату субсидий 1500 молодым семьям. Сейчас участниками программы являются 7305 семей.

- Это уже не первые дополнительные деньги. Всего финансирование по программе «Молодая семья» по данному мероприятию в 2019 году уже составило 3,6 миллиарда рублей – это около 3600 семей, – отметил Андрей Кривуляк.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Нягани пожаловались в Роспотребнадзор на асфальтовый завод
Молодой житель Лянтора заплатит крупный штраф за нетрезвую езду
Югорчан приглашают обсудить новый окружной закон о садоводстве и огородничестве
В Барсово построят единственную в Югре киберплощадку
В Нефтеюганске раскрыт угон «Дэу»
Шесть муниципалитетов Югры получат около 200 миллионов рублей за успехи в управлении
Югорчанина оштрафовали за торговлю одеждой
Вартовчанин поблагодарил полицейских за задержание дачных воров
Югорчан приглашают обсудить новый закон о садоводстве и огородничестве
В Сургуте ко Дню физкультурника откроют обновлённое футбольное поле
Житель Октябрьского осужден за очередное пьяное вождение
В Сургуте в воскресенье состоится «самый мокрый фестиваль»
Самолёт рейсом «Худжанд-Сургут» был задержан на девять часов из-за поломки
Наркоманку из Нижневартовска отправили на пять лет в колонию за один грамм «синтетики»
В палаточном городке 30 юных жителей Ханты-Мансийска изучают историю родного края
Безработный житель Нефтеюганска в поисках металлолома уничтожил деревья
МЧС Югры пожаловался в Роскомнадзор на операторов за отказ публиковать предупреждение о ветре
В Когалыме назвали самые популярные имена для младенцев
Житель Нижневартовска, пытаясь купить футболку за 12 тысяч рублей, лишился денег
Вартовчан штрафуют за парковку на газонах
Условный срок получила мошенница за обман девяти югорчан
Серийных колбасных воров задержали в одном из сургутских магазинов
В Ханты-Мансийске на строительной площадке горел битум