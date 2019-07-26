На жилищные субсидии молодым семьям Югры дополнительно выделено 1,5 миллиарда рублей
Правительством Югры на 1,5 миллиарда увеличено финансирование окружной государственной программы «Развитие жилищной сферы».
По словам директора окружного департамента строительства – главного архитектора Андрея Кривуляка, эти средства планируется направить на предоставление субсидий молодым семьям – участникам государственной программы, подавшим заявления на получение поддержки после 31 декабря 2010 года.
Средств хватит на выплату субсидий 1500 молодым семьям. Сейчас участниками программы являются 7305 семей.
- Это уже не первые дополнительные деньги. Всего финансирование по программе «Молодая семья» по данному мероприятию в 2019 году уже составило 3,6 миллиарда рублей – это около 3600 семей, – отметил Андрей Кривуляк.
ИСТОЧНИК KP.RU