На жилищные субсидии молодым семьям Югры дополнительно выделено 1,5 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 15:24 2019-07-26T15:24:24+03:00

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Правительством Югры на 1,5 миллиарда увеличено финансирование окружной государственной программы «Развитие жилищной сферы».

По словам директора окружного департамента строительства – главного архитектора Андрея Кривуляка, эти средства планируется направить на предоставление субсидий молодым семьям – участникам государственной программы, подавшим заявления на получение поддержки после 31 декабря 2010 года.

Средств хватит на выплату субсидий 1500 молодым семьям. Сейчас участниками программы являются 7305 семей.

- Это уже не первые дополнительные деньги. Всего финансирование по программе «Молодая семья» по данному мероприятию в 2019 году уже составило 3,6 миллиарда рублей – это около 3600 семей, – отметил Андрей Кривуляк.

ИСТОЧНИК KP.RU