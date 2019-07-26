Молодой житель Лянтора заплатит крупный штраф за нетрезвую езду

СЕГОДНЯ 15:12 2019-07-26T15:12:44+03:00

За руль он не сможет сесть два года

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Сургутский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 25-летнего жителя города Лянтор. Молодой человек признан виновным в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление авто в нетрезвом виде.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, подсудимый, будучи в январе 2019 года привлеченным к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в мае 2019 года вновь сел нетрезвым за руль автомобиля, но был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU