2019-07-26T14:49:29+03:00
Общество

В Барсово построят единственную в Югре киберплощадку

Первую сваю должны забить в сентябре
Алена Кульмухаметова
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В Барсово построят единственную в Югре киберплощадку. Фото с сайта pixabay.comВ Барсово построят единственную в Югре киберплощадку. Фото с сайта pixabay.com
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Многофункциональный культурно-досуговый центр, главной особенностью которого станет профессиональная киберарена появится в посёлке Барсово Сургутского района уже в 2020 году.

Отмечано, что киберплощадка в центре станет единственной в Югре. Кроме того, в новом учреждении расположатся зрительный зал, библиотека и сцена.

- В апреле мы заключили инвестиционный договор на строительство объекта. Уже согласованы фасады здания и благоустройство территории. Первую сваю должны забить в сентябре, а сдать полностью готовый объект через год - в 3 квартале 2020 года. Стоимость объекта 100 млн рублей, - рассказал в своем глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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