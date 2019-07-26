В Барсово построят единственную в Югре киберплощадку
Многофункциональный культурно-досуговый центр, главной особенностью которого станет профессиональная киберарена появится в посёлке Барсово Сургутского района уже в 2020 году.
Отмечано, что киберплощадка в центре станет единственной в Югре. Кроме того, в новом учреждении расположатся зрительный зал, библиотека и сцена.
- В апреле мы заключили инвестиционный договор на строительство объекта. Уже согласованы фасады здания и благоустройство территории. Первую сваю должны забить в сентябре, а сдать полностью готовый объект через год - в 3 квартале 2020 года. Стоимость объекта 100 млн рублей, - рассказал в своем глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
ИСТОЧНИК KP.RU