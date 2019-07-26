В Нефтеюганске раскрыт угон «Дэу»
Машину похититель планировал продать
В Нефтеюганске раскрыт угон «Дэу». Фото с сайта pixabay.com
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Чужую машину опытный уголовник из Нефтеюгаснка угнал, не чтобы покататься, а ради выгоды. Транспорт он планировал продать.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, в дежурную часть полиции Нефтеюганска поступило сообщение от местного жителя, который рассказал, что от его дома был угнан автомобиль марки «Дэу».
Оперативники задержали 36-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя, который пояснил, что совершил угон авто для дальнейшей реализации. Деньги он планировал потратить на личные нужды.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством».
ИСТОЧНИК KP.RU