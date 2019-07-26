СЕГОДНЯ 14:36 2019-07-26T14:36:02+03:00

Шесть муниципалитетов Югры получат около 200 миллионов рублей за успехи в управлении. Фото с сайта правительства Югры

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Правительство Югры в ходе очередного заседания одобрило сводный доклад о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2018 год.

- Итоги мониторинга представлены в 41 показателе. Впервые учитываются результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, образования, социального обслуживания, – сказала губернатор Югры Наталья Комарова.

Таким образом, трем городским округам и трем муниципальным районам Югры, достигшим наилучших значений показателей в 2018 году, будут предоставлены гранты.

Так, Ханты-Мансийск получит 49,7 миллиона рублей, Мегион – 22,1 миллиона, Югорск – 18,4 миллиона.

Еще 46,1 миллиона рублей будет направлено в Нижневартовский район, в Белоярский район – 40,4 миллиона. Ханты-Мансийский район получит 23,1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU