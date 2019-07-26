2019-07-26T14:01:35+03:00
Общество

Югорчанина оштрафовали за торговлю одеждой

Мужчина неплохо заработал
Алена Кульмухаметова
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Югорчанина оштрафовали за торговлю одеждойЮгорчанина оштрафовали за торговлю одеждойФото: Алена Кульмухаметова
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Три миллиона рублей чистого дохода получил житель городского посёлка Талинка, продавая вещи землякам. Вскоре выяснилось, что мужчина ведёт торговлю незаконно.

Накануне октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя гп.Талинка. Он признан виновным в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

По информации прокуратуры Югры, местный житель с ноября 2017 года по апрель 2019 года, не оформляя ИП, в розницу продавал одежду в результате чего получил незаконный доход на общую сумму более трёх млн. рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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