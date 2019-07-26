Югорчанина оштрафовали за торговлю одеждой
Три миллиона рублей чистого дохода получил житель городского посёлка Талинка, продавая вещи землякам. Вскоре выяснилось, что мужчина ведёт торговлю незаконно.
Накануне октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя гп.Талинка. Он признан виновным в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.
По информации прокуратуры Югры, местный житель с ноября 2017 года по апрель 2019 года, не оформляя ИП, в розницу продавал одежду в результате чего получил незаконный доход на общую сумму более трёх млн. рублей.
Суд назначил виновному наказание в виде штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU