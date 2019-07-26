2019-07-26T13:52:21+03:00
Общество

Вартовчанин поблагодарил полицейских за задержание дачных воров

Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей
Алена Кульмухаметова
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Вартовчанин поблагодарил полицейских за задержание дачных воровВартовчанин поблагодарил полицейских за задержание дачных воровФото: Татьяна Коркина
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Сегодня на «телефон доверия» полиции Нижневартовска позвонил метсный житель, который поблагодарил оперативных сотрудников отдела полиции № 2 за работу.

- Хочу выразить благодарность за понимание и экстренно оказанную помощь по моему заявлению. Побольше бы таких ребят служили в полиции! – сообщил вартовчанин.

Полицейские в течение пяти часов после сообщения раскрыли кражу строительных инструментов с дачного участка СОТ «Энтузиастов».

Выяснилось, что 21 и 22-летние мужчины прибыли в Нижневартовск из Омской области для трудоустройства. Поселились на дачных участках, но работу себе так и не нашли. В течение недели в дежурную часть Управления поступило несколько заявлений от жителей города, у которых с дачных участков пропали вещи. Так, один вартовчанин лишился отопительной печи, а у других пропали дорогие электроинструменты. Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.

После серии краж, сотрудники полиции выявили гостей города. Как оказалось, молодые люди проникали на чужие участки, разбив окна. В настоящее время по фактам краж возбуждены уголовные дела. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде взятия под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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