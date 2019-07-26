Югорчан приглашают обсудить новый закон о садоводстве и огородничестве

СЕГОДНЯ 13:40 2019-07-26T13:40:45+03:00

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Жителей Югры приглашают принять участие в общественном обсуждении проекта окружного закона о государственной политике в сфере развития садоводства и огородничества.

Онлайн-слушания проходят на сайте «Стратегия Югры-2030». Высказать свое мнение, внести предложения может каждый югорчанин.

Как отмечают его разработчики, принятие закона позволит передать имущество общего пользования, расположенного в пределах садовых, огороднических и некоммерческих товариществ, в муниципальную либо государственную собственность. Это обеспечит гарантированную работу, содержание и эксплуатацию таких объектов с помощью коммунальных служб муниципалитетов.

- В Югре созданы десятки садово-огороднических товариществ. Среди распространенных задач при этом – создание, управление, содержание общего имущества. Эти вопросы на пересечении компетенций нескольких ведомств. В этой связи правительством региона разработан проект закона о государственной политике в сфере развития садоводства и огородничества, – написала губернатор Югры Наталья Комарова в своем аккаунте в социальной сети Инстаграм. Общественное обсуждение законопроекта продлится до 3 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU