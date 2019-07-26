В Сургуте ко Дню физкультурника откроют обновлённое футбольное поле
Ко Дню физкультурника в Сургуте завершат реконструкцию футбольного поля. Об этом сообщили в городской администрации.
На сегодня подрядчик уже уплотнил грунт, уложил геотекстиль и крупный щебень. Работы выполнены на 50%. Генеральный директор подрядной организации — ООО «КАМПА» Анастасия Денисова рассказала, что работы идут согласно графику и при благоприятных погодных условиях объект могут сдать досрочно.
По словам директора спортшколы олимпийского резерва «Олимп» Василия Емельянова, после сдачи объекта в эксплуатацию на нем будут проходить не только тренировки спортсменов нашего учреждения, но и различные городские мероприятия. Зимой площадка также не будет пустовать – на ней будут проводит различные соревнования.
ИСТОЧНИК KP.RU