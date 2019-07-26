2019-07-26T12:59:05+03:00
Общество

В Сургуте ко Дню физкультурника откроют обновлённое футбольное поле

Площадка будет использоваться даже зимой
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте ко Дню физкультурника откроют обновлённое футбольное поле. Фото с сайта администрации города СургутВ Сургуте ко Дню физкультурника откроют обновлённое футбольное поле. Фото с сайта администрации города Сургут
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Ко Дню физкультурника в Сургуте завершат реконструкцию футбольного поля. Об этом сообщили в городской администрации.

На сегодня подрядчик уже уплотнил грунт, уложил геотекстиль и крупный щебень. Работы выполнены на 50%. Генеральный директор подрядной организации — ООО «КАМПА» Анастасия Денисова рассказала, что работы идут согласно графику и при благоприятных погодных условиях объект могут сдать досрочно.

По словам директора спортшколы олимпийского резерва «Олимп» Василия Емельянова, после сдачи объекта в эксплуатацию на нем будут проходить не только тренировки спортсменов нашего учреждения, но и различные городские мероприятия. Зимой площадка также не будет пустовать – на ней будут проводит различные соревнования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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