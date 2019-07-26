Житель Октябрьского осужден за очередное пьяное вождение
Он заплатит крупный штраф
Житель Октябрьского осужден за очередное пьяное вождение. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя посёлка Октябрьское. Он признан виновным в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения и имеющим судимость за аналогичное преступление.
По информации прокуратуры ХМАО-Югры, подсудимый в январе 2019 года подвергался административному наказанию за нетрезвое вождение.
Однако уже в мае 2019 года мужчина вновь сел пьяным за руль, но был задержан сотрудниками полиции.
Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года восемь месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU