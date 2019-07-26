СЕГОДНЯ 12:51 2019-07-26T12:51:56+03:00

Житель Октябрьского осужден за очередное пьяное вождение. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Изменить размер текста: A A

Октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя посёлка Октябрьское. Он признан виновным в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения и имеющим судимость за аналогичное преступление.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, подсудимый в январе 2019 года подвергался административному наказанию за нетрезвое вождение.

Однако уже в мае 2019 года мужчина вновь сел пьяным за руль, но был задержан сотрудниками полиции.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года восемь месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU