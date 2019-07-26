2019-07-26T12:36:13+03:00
Звезды

В Сургуте в воскресенье состоится «самый мокрый фестиваль»

На праздник придут более 1500 гостей
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте в воскресенье состоится «самый мокрый фестиваль». Фото с сайта администрации города СургутВ Сургуте в воскресенье состоится «самый мокрый фестиваль». Фото с сайта администрации города Сургут
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Сургутяне 28 июля отметят армянский праздник Вардавар. Он пройдёт на бульваре 4-х сезонов возле дома № 25 по улице Усольцева. . По информации организаторов, в программе мероприятия выступления артистов с песнями на армянском языке, театрализованное представление об истории праздника, спортивные состязания, конкурсы, мастер-класс по выпечке лаваша. Кульминацией праздника станет обряд освящения воды и массовое обливание. Считается, что в этот день вода обладает целебной силой. Потому горожане придумали армянскому празднику второе название «Самый мокрый фестиваль». Организаторы ожидают, что на праздник придут более 1500 гостей.

Напомним, Вардавар – это церковный праздник в честь Преображения Господня. Его отмечают в Армении через 14 недель после Пасхи. Впервые Вардавар прошел в Сургуте в 2015 году. Сегодня это один из любимых национальных праздников горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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