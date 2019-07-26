Самолёт рейсом «Худжанд-Сургут» был задержан на девять часов из-за поломки

СЕГОДНЯ 12:00 2019-07-26T12:00:45+03:00

За неделю это уже третий случай с авикомпанией Utair

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Самолет авиакомпании Utair следующий из Худжанда в Сургут был задержан почти на девять часов из-за поломки. В аэропорту было принято решение заменить судно.

- Самолет авиакомпании Utair должен был прибыть в Сургут в пятницу в 02:50 по местному времени, но прилёт был задержан до 11:40 по местному времени. Задержка связана с поломкой и заменой борта из Сургута в Худжанд в четверг вечером - в результате пассажиры по данному направлению вылетели почти с десятичасовым опозданием, - рассказали в аэропорту Худжанда.

Отметим, что за неделю это уже третий случай с авиакомпанией Utair. Так, 19 июля сразу два воздушных судна совершили посадку из-за неисправностей.

В аэропорту города Сургут в связи с технической неисправностью приземлился «Боинг-737» сообщением «Сургут-Москва (Внуково)». На борту воздушного судна находилось 116 пассажиров, из них 14 детей и 5 членов экипажа. Посадка произведена в штатном режиме, пассажиры и члены экипажа не пострадали.

В этот же день в аэропорту Кольцово в связи с технической неисправностью совершило посадку воздушное судно авиакомпании Utair, осуществлявшее рейс сообщением «Самара – Сургут».

ИСТОЧНИК KP.RU