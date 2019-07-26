Безработный житель Нефтеюганска в поисках металлолома уничтожил деревья

СЕГОДНЯ 10:55 2019-07-26T10:55:27+03:00

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Желание выкопать большую ёмкость, чтобы изрезать её и сдать в пункт приёмки металлолома, толкнуло жителя Нефтеюганска на экологическое преступление.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в марте этого года установлен югорчанин, который с помощью спецтехники самовольно раскопал плодородный грунт и повредил лесные насаждения. Задержанным оказался 32-летний безработный житель Нефтеюганска. Выяснилось, что мужчина зарабатывает на жизнь поиском цветного и черного металла и дальнейшей его реализацией. В один из дней с помощью металлоискателя подозреваемый обнаружил металл, закопанный в землю на участке лесополосы вблизи сельского поселения Салым. Для извлечения металлолома он одолжил у знакомого экскаватор. Своими действиями злоумышленник повредил лесные насаждения на сумму около 12 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по «Повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, совершенным в значительном размере».

В настоящее время гражданину предъявлено обвинение. Материалы дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU