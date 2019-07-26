МЧС Югры пожаловался в Роскомнадзор на операторов за отказ публиковать предупреждение о ветре

СЕГОДНЯ 10:44 2019-07-26T10:44:25+03:00

МЧС Югры пожаловался в Роскомнадзор на операторов за отказ публиковать предупреждение о непогоде. Фото с сайта pixabay.com

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Шквалистый ветер, ливень и град обрушились на Югру в минувшую неделю. Во время бури были сорваны крыши, падали рекламные щиты и деревья, рвались провода, ливнёвки не справлялись с потоком воды. Ущёрб от стихии до сих пор подсчитывается.

В социальных сетях югорчане обвиняли МЧС, что они не прислали СМС-рассылку о штормовом предупреждении, которая бы помогла подготовиться к непогоде. Как оказалось, МЧС пытались оповестить население, но им помешал мобильный оператор, который отказался публиковать информацию о надвигающейся стихии.

МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре обратилось в Управление Роскомнадзора с информацией о том, что оператор связи ПАО «Мобильные ТелеСистемы» отказал в информирования населения посредством SMS-оповещения об изменении погодных условий - ожидание ветра со скоростью 15-20 м/секунду, уведомив МЧС о необходимости предоставления документов, свидетельствующих о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

В ответ Роскомнадзор возбудил административное дело и направил его в суд. Учитывая данные обстоятельства, Арбитражный суда ХМАО – Югры пришел к выводу, что информирование населения, в данном случае, является экстренной информацией об угрозе возникновения ситуации, способной повлечь ущерб здоровью граждан.

Накануне решением суда оператор ПАО «Мобильные ТелеСистемы» привлечен к административной ответственности, в виде штрафа размером 30000 руб.

Напомним, обязанность оператора связи обеспечивать в зоне экстренного оповещения населения передачу сигналов оповещения и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при введении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятия по защите, определена Федеральным законом «О связи».

ИСТОЧНИК KP.RU