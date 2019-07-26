В Когалыме назвали самые популярные имена для младенцев
Самые популярные имена мальчиков в Когалыме – Егор и Александр, девочек чаще называют Алиса и Анна. Об этом заявила начальник отдела ЗАГС администрации города Когалым Лилия Лапшина.
По данным ведомства, в первом полугодии 2019 года в Когалыме зарегистрировано рождение 410 малышей (1 полугодие 2018 года – 442), из них: 210 мальчиков и 200 девочек. В трех семьях родились двойни, четверо детей родилось у коренных малочисленных народов Севера, восемнадцать - у граждан иностранных государств.
Заключили брак 192 пары (1 полугодие 2018 года - 205). Уменьшился и показатель расторжения браков – претерпели тяготы развода 149 семей, это на 29 меньше, чем за аналогичный период прошлого года (178).
ИСТОЧНИК KP.RU