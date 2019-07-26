Житель Нижневартовска, пытаясь купить футболку за 12 тысяч рублей, лишился денег
За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано два дистанционных преступления. Жители Нижневартовска и Ханты-Мансийска перевели мошенникам более 80 тысяч рублей.
Так, 22-летний житель Нижневартовска остался без брендовой футболки. Он пытался её купить на сайте www.energetika-x.com стоимостью 11990 рублей, лишился 12990 рублей с учетом доставки.
Ещё одна кража с банковской карты зарегистрирована в Ханты-Мансийске. 70000 рублей исчезло со счета 51-летнего жителя окружной столицы. Мошенник представился сотрудником банка.
По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.
ИСТОЧНИК KP.RU