СЕГОДНЯ 09:55 2019-07-26T09:55:01+03:00

Житель Нижневартовска, пытаясь купить футболку за 12 тысяч рублей, лишился денег. Фото с сайта pixabay.com

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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано два дистанционных преступления. Жители Нижневартовска и Ханты-Мансийска перевели мошенникам более 80 тысяч рублей.

Так, 22-летний житель Нижневартовска остался без брендовой футболки. Он пытался её купить на сайте www.energetika-x.com стоимостью 11990 рублей, лишился 12990 рублей с учетом доставки.

Ещё одна кража с банковской карты зарегистрирована в Ханты-Мансийске. 70000 рублей исчезло со счета 51-летнего жителя окружной столицы. Мошенник представился сотрудником банка.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU