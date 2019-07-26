2019-07-26T09:40:23+03:00
Происшествия

Условный срок получила мошенница за обман девяти югорчан

Женщина «промышляла» в течение четырёх лет
Алена Кульмухаметова
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Условный срок получила мошенница за обман девяти югорчан. Фото с сайта pixabay.comУсловный срок получила мошенница за обман девяти югорчан. Фото с сайта pixabay.com
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Кондинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жительницы посёлка городского типа Междуреченский. Она признана виновной в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину.

Как сообщили в прокуратуре ХМАО-Югры, женщина в 2013 - 2017 годах заключила с девятью жителями Кондинского района договоры на поставку строительных материалов, однако в установленные сроки свои обязательства не выполнила, полученными деньгами распорядилась по своему усмотрению.

Мошенницей был причинён причинен ущерб кондинцам на общую сумму 277 тысяч рублей. В ходе рассмотрения уголовного дела обвиняемой деньги потерпевшим возмещены в полном объеме.

Суд назначил виновной наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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