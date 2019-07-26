Серийных колбасных воров задержали в одном из сургутских магазинов
Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от работника сетевого продуктового магазина о краже колбасных изделий на сумму более трёх тысяч рублей.
Оперативники установили подозреваемых 17 и 32-летних сургутян. Стоит отметить, что ранее несовершеннолетний неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.
Дополнительно установлена причастность данных нарушителей к совершению аналогичной кражи в другом магазине, откуда были похищены пять палок колбасы.
Подозреваемые пояснили, что воровали колбасу для дальнейшей продажи.
В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Также в отношении взрослого вора возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».
ИСТОЧНИК KP.RU