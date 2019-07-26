2019-07-26T09:02:26+03:00
Происшествия

Серийных колбасных воров задержали в одном из сургутских магазинов

Продукты они перепродавали
Алена Кульмухаметова
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Серийных колбасных воров задержали в одном из сургутских магазинов. Фото с сайта pixabay.comСерийных колбасных воров задержали в одном из сургутских магазинов. Фото с сайта pixabay.com
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Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от работника сетевого продуктового магазина о краже колбасных изделий на сумму более трёх тысяч рублей.

Оперативники установили подозреваемых 17 и 32-летних сургутян. Стоит отметить, что ранее несовершеннолетний неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Дополнительно установлена причастность данных нарушителей к совершению аналогичной кражи в другом магазине, откуда были похищены пять палок колбасы.

Подозреваемые пояснили, что воровали колбасу для дальнейшей продажи.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Также в отношении взрослого вора возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».

ИСТОЧНИК KP.RU

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